وصعد نيكي 0.12 بالمئة ليغلق عند 39631.06 نقطة بعدما ارتفع بما يصل إلى 0.9 بالمئة في وقت مبكر مقتفيا أثر العقود الآجلة في الجلسة السابقة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث "نتيجة مسح تانكان الصادر عن بنك اليابان تشير إلى أن الشركات اليابانية ستواصل رفع الأسعار وسيعقب هذا استمرار التضخم".

وأضاف أن هذا "عزز التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قريبا، وشجع المستثمرين على بيع الأسهم لتحقيق أرباح".

وأظهر مسح تانكان الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن مؤشر المعنويات الرئيسي لكبار المصنعين بلغ +13 في يونيو، مرتفعا من +11 في مارس، وبما يتجاوز قليلا متوسط ​​توقعات السوق بأن تكون القراءة عند +12.

وتعكس القراءة، وهي الأعلى منذ مارس 2022، تعافيا في إنتاج قطاع السيارات ونجاح الشركات المصنعة في تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام من خلال زيادة الأسعار.

وفيما يتعلق بالمؤشر توبكس الأوسع نطاقا فقد أغلق على ارتفاع 0.52 بالمئة عند 2824.28 نقطة، بعد أن وصل إلى 2838.67 نقطة فيما كان أعلى مستوى له منذ يناير 1990.

وقفز المؤشر توبكس لأسهم القيمة 0.96 بالمئة وصعد المؤشر توبكس لأسهم الشركات سريعة النمو 0.05 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات تشغيل المتاجر الكبرى، وقفز سهم جيه. فرونت ريتيلينج 14.72 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي كما زاد سهم تاكاشيمايا 11.09 بالمئة بعد أن رفعتا التوقعات للأرباح السنوية.