وأضاف التقرير، نقلا عن مصدر مطلع، أن ألتمان قال أمس الجمعة إن أحد السيناريوهات التي يدرسها مجلس الإدارة هو إنشاء شركة ربحية تستخدمها شركات منافسة مثل أنثروبيك وإكس.إيه.آي.

وأشار موقع ذا إنفورميشن إلى أن مناقشات إعادة الهيكلة تتسم بالسلاسة وربما يقرر ألتمان والمديرون الآخرون في النهاية اتباع نهج مختلف.

وقالت أوبن إيه.آي، في تعليق لوكالة رويترز: "نواصل التركيز على تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يعود بالنفع على الجميع. إن جوهر رسالتنا هو أن نكون جهة غير ربحية، وسيستمر ذلك".