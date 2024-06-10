ويبحث المستثمرون عن دلائل تشير إلى موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إزاء تيسير السياسة النقدية هذا العام.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.26 بالمئة، إلى مستوى 38698 نقطة، وذلك بحلول الساعة 15:23 بتوقيت غرينتش.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بشكل طفيف، قبل أن يعوض خسائره ويتجه إلى الاستقرار عند مستوى 5347.13 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.23 بالمئة، إلى مستوى 17170 نقطة.

وتعرضت أسواق الأسهم لضغوط يوم الجمعة بعد أن أثار تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من المتوقع المخاوف من أن خطوة تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة لا تزال بعيدة.