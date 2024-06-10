وأضاف المصرفيون بحسب وكالة رويترز أنه منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس ، ارتفع صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات بنحو 72 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي ارتفع خمسة مليارات دولار إلى 45.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو، في أعلى مستوى له.

ووفقا لحسابات المصرفيين، ارتفع صافي الاحتياطيات ملياري دولار إضافية الأسبوع الماضي إلى 47.5 مليار.

ولم يعلق البنك المركزي بعد على إحصاءات المصرفيين.

وستُنشر البيانات الرسمية يوم الخميس الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.