وربما تدعم بيانات المسح حالة الحذر لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إزاء التحول إلى خفض معدلات الفائدة.

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لمديري المشتريات في القطاع غير الصناعي ارتفع إلى 53.8 في الشهر الماضي من 49.4 في أبريل.

وفاقت قراءة مايو، وهي الأعلى منذ أغسطس، متوسط تقديرات 59 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز وبلغ 50.8 أي بما يزيد قليلا عن مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وصعد مؤشر النشاط التجاري 10.3 نقطة، وهو أعلى ارتفاع منذ مارس 2021، إلى 61.2 وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

وتسارع نمو الطلبيات الجديدة بعد أن تباطأ في الشهرين السابقين. وتباطأ مؤشرٌ لتكاليف مدخلات الخدمات.

وبالنظر إلى أن قطاع الخدمات يمثل القسم الأكبر من الناتج الاقتصادي الأميركي، فإن الارتفاع المفاجئ قد يزيد تردد صناع السياسة في المركزي الأميركي بشأن الانتقال لخفض معدلات الفائدة بعدما أجبرهم التضخم على الإحجام عن أي تحرك في هذا الاتجاه منذ بداية العام وحتى الآن.