وهبط المؤشر نيكي 0.89 بالمئة ليغلق على 38490.17 نقطة.

وأنهت وول ستريت تعاملات أمس مرتفعة بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأميركية الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام في أبريل، مما يشير إلى تباطؤ في قوة سوق العمل وهو ما يدعم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة هذا العام.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الليلة الماضية قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه بفعل تقليص المستثمرين لرهاناتهم في الأسواق الناشئة في التعاملات الآسيوية.

ونزل مؤشر شركات الشحن بنسبة 2.86 بالمئة، وتراجع مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة بنسبة 2.95 بالمئة، وانخفض مؤشر شركات الصلب بنسبة 2.05 بالمئة.

وتراجع قطاع التأمين بنسبة 3.73 بالمئة وكان الأكثر انخفاضا بين المؤشرات الفرعية بالبورصة والتي يبلغ عددها 33 مؤشرا.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 4.64 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة إليوت مانجمنت تعيد بناء حصة تتجاوز قيمتها ملياري دولار في المجموعة المتخصصة في استثمارات التكنولوجيا.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41 بالمئة إلى 2748.22 نقطة مع انخفاض سهم تويوتا موتور 2.43 بالمئة ليصبح الأكثر تراجعا على المؤشر.