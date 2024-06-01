وأضافت أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي 82.20 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت الغرفة أن أسعار الجملة في المدينة التي يقطنها نحو 20 بالمئة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة ارتفعت 2.59 بالمئة على أساس شهري في مايو و61.21 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى مستوى الدولة سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين نحو 70 بالمئة في أبريل، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 75 بالمئة في مايو.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستويات بلغت 50 بالمئة منذ يونيو من العام الماضي، في تراجع عن تيسير السياسة النقدية الذي استمر لسنوات في عهد أردوغان.