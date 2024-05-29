وأوضحت الوثيقة أن بنك الخليج الدولي حدد سعر بيع الأوراق المالية عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الذي بلغ 150 نقطة أساس.

وأضافت أن عملية الإصدار تلقت طلبات تزيد على 1.1 مليار دولار، ومن المتوقع تسعير السندات وتخصيصها في وقت لاحق من اليوم.