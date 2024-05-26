وأشارت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أن عدد الشركات ذات التمويل الأجنبي بلغ 16805 شركات أجنبية تأسست في أنحاء البلاد خلال الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين.

وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلي بلغ 360.2 مليار يوان (حوالي 50.66 مليار دولار)، بانخفاض 27.9 بالمئة عن العام السابق.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية إلى حوالي 103.7 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، ما يمثل 28.8 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

واجتذب قطاع الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا 45.73 مليار يوان، حيث توسعت حصتها في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 2.7 نقطة مئوية عن العام الماضي لتصل إلى 12.7 بالمائة.

ويظهر تقرير مؤشر "كيرني" للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، والذي صدر مؤخرا، أن الصين قفزت من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثالثة، واحتفظت بمرتبتها الأولى بين الأسواق الناشئة.