وأضافت تسنيم: "وافق مجلس اقتصادي برئاسة الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر على خطة لزيادة إنتاج البلاد من النفط من 3.6 مليون برميل يوميا إلى أربعة ملايين برميل يوميا".

من جانبها ذكرت وكالة "إرنا" أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة النفط الوطنية، بتمويل قدره 3 مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه البلاد أزمة في صيانة مرافقها النفطية، بسبب العقوبات الغربية، والتي أثرت على إنتاجها.

وتشير بيانات منظمة "أوبك"، إلى أن إنتاج إيران النفطي بلغ ذروته في الربع الأول 2018، عند 3.85 ملايين برميل يوميا، قبل أن يتراجع إلى متوسط مليونين بنهاية نفس العام بسبب العقوبات الأميركية.

ووفق أحدث بيانات "أوبك"، بلغ إنتاج إيران النفطي في أبريل الماضي، قرابة 3.2 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى تقريبا منذ استئناف العقوبات الأميركية في مايو 2018.

وإيران، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وتعتبر ثالث أكبر منتج للخام في المنظمة بعد كل من السعودية والعراق.