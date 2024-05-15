وقال ناطق باسم الرئاسة البرازيلية لوكالة فرانس برس "لقد أقيل (جان بول) براتس".

من جهتها، أوضحت "بيتروبراس" في بيان أن براتس طلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة للبحث في "إنهاء مبكر لولايته (...) بطريقة تفاوضية" وتقديم استقالته.

وفي 25 أبريل، وافق المساهمون في الشركة على دفع 22 مليار ريال برازيلي (4 مليارات يورو) كأرباح غير عادية للسنة المالية 2023 التي حققت خلالها المجموعة ثاني أعلى صافي ربح في تاريخها، وإيداع 22 مليار أخرى في صندوق استثماري هدفه ضمان دفع أرباح الأسهم في المستقبل.

بداية، قرّر مجلس إدارة "بيتروبراس" التي تديرها الدولة عدم دفع أي أرباح. وتسبب هذا الإعلان في 7 مارس في انهيار سعر أسهم الشركة في البورصة واعتبره محلّلون نتيجة للتدخل الحكومي في شؤون الشركة.

واتهم لولا مرارا مديري "بيتروبراس" بأنهم يريدون فقط إرضاء مساهمي المجموعة على حساب المستهلكين.

وتملك الدولة البرازيلية أكثر من نصف رأسمال "بيتروبراس"، فيما تعود النسبة المتبقية إلى مساهمين آخرين.

ولم تسمّ بعد الحكومة بديلا لبراتس، لكن وسائل الإعلام البرازيلية تفيد بأن خلفه قد يكون ماغدا شامبريارد، الرئيسة السابقة للوكالة الوطنية للنفط، وهي هيئة مسؤولة عن تنظيم قطاع النفط البرازيلي.