وأدلى بيرقدار بهذا التعليق بعد توقيع الاتفاق في إسطنبول.

وأضاف الوزير أن الاتفاق يتضمن توفير إمدادات من أذربيجان حتى عام 2030، متوقعا وصول كميات إضافية من الغاز الطبيعي من موارد بحر قزوين إلى تركيا مع توجيه بعض الغاز إلى أوروبا عبر تركيا.

وقال "توصلنا إلى اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى تركيا عبر أذربيجان وجورجيا".

ووقعت تركيا في مارس مذكرة تفاهم بشأن الغاز الطبيعي مع تركمانستان، وأشارت في وقت لاحق إلى أن من الممكن توريد الغاز من تركمانستان إلى تركيا عبر إيران أو أذربيجان، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على مسار محدد لنقل الغاز الطبيعي.

وتريد تركيا، التي تستورد تقريبا كل الغاز الطبيعي الذي تستهلكه وتعد واحدة من أكبر أسواق الغاز الطبيعي في أوروبا، تنويع مصادرها من الغاز وأن تصبح مركزا تجاريا.

وتوصلت تركيا قبل عامين إلى اتفاق مع أذربيجان، وهي أحد موردي الغاز الرئيسيين لها، لزيادة طاقة خط الأنابيب بين البلدين.