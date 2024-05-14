تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0557 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2344.39 دولار للأونصة، بعدما انخفض واحدا بالمئة أمس الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2350 دولارا للأونصة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، يليه مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان بانخفاض من 0.4 بالمئة في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، مما يؤدي إلى انخفاض المعدل السنوي إلى 3.6 بالمئة.

ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 28.41 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1002.90 دولار بعدما وصل إلى أعلى مستوى له في عام تقريبا. وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 968.43 دولار للأونصة.