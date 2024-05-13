وبحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة. ووصل المؤشر إلى مستوى غير مسبوق، الجمعة، وسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير بنسبة ثلاثة بالمئة بفضل صدور مجموعة من نتائج الأعمال القوية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أميركية تشمل مؤشري أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين يومي الثلاثاء والأربعاء وصدور بيانات تضخم نهائية في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق من الأسبوع لاستشفاف توقعات بشأن مسار السياسة النقدية في العالم.

وسجل قطاعا السفر والترفيه أعلى المكاسب بين القطاعات بينما سجل المؤشر الفرعي للبناء والمواد الخام أسوأ أداء.

وقفزت أسهم مجموعة ميرسك للشحن 8.1 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 مع استئناف التداول بعد يومين.

وارتفعت مجموعة التشخيص الطبي الإيطالية دياسورين 2.3 بالمئة لتسجل بذلك صعودا للجلسة الثانية عقب إعلان أرباح الربع الأول يوم الجمعة.

وارتفع سهم سيكونومي الألمانية للإلكترونيات الاستهلاكية أربعة بالمئة بعد إعلان أرباح العام بأكمله التي فاقت التوقعات.