وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.6 بالمئة عند 38202.37 نقطة، متراجعا 632.73 نقطة ليمحو مكاسب، الثلاثاء.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.45 بالمئة إلى 2706.43 نقطة.

وارتفع المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، الثلاثاء، إذ أدى انخفاض غير متوقع في نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى طمأنة الأسواق بأن خفض أسعار الفائدة ربما لا يزال على جدول أعمال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام.

وتعثرت وول ستريت الليلة الماضية بسبب عدم وجود أدلة جديدة لتأكيد موعد وحجم الخفض المحتمل للفائدة، ما قلل من الزخم على المؤشر نيكي.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير استراتيجيي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس أسيت مانجمنت، لوكالة رويترز "توقيت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية سيؤثر بشكل كبير على الأسهم اليابانية".

وأضاف أنه إذا تراجع التضخم في الولايات المتحدة وزادت فرصة خفض أسعار الفائدة، فإن الأسهم اليابانية ستقتفي أثر وول ستريت في الارتفاع.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.5 بالمئة، وخسر سهم سوفت بنك غروب التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي 1.7 بالمئة.

ومع قلة الأخبار المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية التي تحرك السوق، الأربعاء، سيطرت أرباح الشركات وجني الأرباح على تحركات السوق.

وهبطت أسهم نينتندو 5.4 بالمئة بعد أن قالت شركة ألعاب الفيديو إنها تخطط لإعلان عن ما سيخلف منصة ألعاب سويتش، بينما هوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 7.3 بالمئة.

وقلصت شركة تويوتا لصناعة السيارات خسائرها ليتراجع سهمها 0.6 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية فصلية قياسية.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 2.3 بالمئة بعد أن دفعت أنباء زيادة المبيعات المحلية في أبريل مقارنة بالعام السابق السهم للصعود 3.2 بالمئة أمس الثلاثاء.