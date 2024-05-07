وبحسب إفصاح شركة سيرا للتعليم، للبورصة المصرية، الثلاثاء، فإن الشركة السعودية تعتزم تقديم عرض شراء إجباري لأسهمها، عبر شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد التي تمتلك حاليا 51.21 بالمئة من أسهم "سيرا للتعليم"، وذلك بقصد الإندماج.

وعقب إتمام إجراءات الاستحواذ سيتم شطب أسهم سيرا للتعليم من البورصة المصرية، بحسب البيان.

الصفقة سيتم تمويلها من خلال قيام الشركة السعودية المصرية بالاكتتاب في أسهم جديدة كزيادة رأس مال في شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد. وتخضع الصفقة "غير الملزمة" للفحص النافي للجهالة والموافقات التنظيمية والاتفاق على السعر النهائي.

وتهدف الشركة السعودية من هذه الصفقة إلى دعم شركة "سيرا للتعليم"، والإسهام في في تحويلها إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة في قطاع التعليم، وتوسيع نطاق خدماتها في مصر والمنطقة العربية.

وذكر البيان أن "سيرا للتعليم تعد أكبر مزود لخدمات التعليم المتكامل في القطاع الخاص المصري"، حيث تقوم الشركة التي تأسست عام 1992 بتشغيل 27 مدرسة مملوكة لها بالإضافة إلى جامعة بدر في مصر، وعدد من منشأت رياض الأطفال.

وأوقفت البورصة المصرية التعاملات على سهم "سيرا للتعليم" لمدة 10 دقائق خلال جلسة اليوم بعد ارتفاعها بأكثر من 10 بالمئة، ووصل أعلى سعر للسهم في تداولات اليوم عند مستوى 14.89 جنيها.

يذكر أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، تم إطلاقها من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في 5 أغسطس 2022، لتصبح ذراعه الاستثماري في السوق المصري، مع التركيز على عدة قطاعات رئيسية تشمل البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية.

وفي مارس 2022، وقعت مصر على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية.

وفي أغسطس 2022 أعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن أول صفقاتها في السوق المصري، بالاستحواذ على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، تشمل أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.