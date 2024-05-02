وتأرجح المؤشر بين الصعود والهبوط خلال الجلسة لكنه أغلق في النهاية على تراجع 0.1 بالمئة مسجلا 38236.07 نقطة.

لكن الخسائر جاءت محدودة مع تجنب المستثمرين لاتخاذ أي تحركات كبرى قبل دخول السوق في عطلة نهاية أسبوع أطول من المعتاد.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 بالمئة إلى 2728.53 نقطة.

وضغط صعود مفاجئ وقوي للين على أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير مثل تويوتا موتور التي تراجع سهمها 0.7 بالمئة، كما هبط سهم هوندا موتور 0.3 بالمئة. وعادة تستفيد تلك الشركات من تراجع الين.

واتسم أداء الأسهم الأميركية خلال الليل بالتباين مع تراجع شهده مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تحديدا بعد صدور نتائج أعمال فصلية ضعيفة من شركتي أدفانسد مايكرو دفايسز وسوبر مايكرو كومبيوتر.

وحد تعثر صعود أسهم شركات التكنولوجيا في الخارج من مكاسب الأسهم اليابانية في القطاع ذاته. وزاد سهم طوكيو إلكترون المرتبطة بالرقائق 0.2 بالمئة بينما تراجع سهم أدفانتست 0.7 بالمئة. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 0.05 بالمئة فقط.