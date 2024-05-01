وقال معهد إدارة التوريدات، الأربعاء، إن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 49.2 الشهر الماضي من 50.3 في مارس، والتي كانت القراءة الأعلى والوحيدة فوق مستوى لخمسين منذ سبتمبر 2022.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تغيرا طفيفا في مؤشر مديري المشتريات ويظل في حدود الخمسين.

يتأثر قطاع الصناعات التحويلية بارتفاع تكاليف الاقتراض وتحول الإنفاق مرة أخرى إلى الخدمات والابتعاد عن السلع.

وكان الإنفاق على السلع قد تراجع في الربع الأول من العام.