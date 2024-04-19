تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0429 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2386.05 دولار للأونصة بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي. ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2401.20 دولار.

ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بنحو 1.6 بالمئة، في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2022.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم بعد أخبار الهجمات الإسرائيلية على إيران اليوم "تنتظر السوق الآن مزيدا من المعلومات حول طبيعة الهجوم وما هو السبب وراء ذلك وماذا سيكون الرد".

وأضاف رودا "الذهب الآن ليس تجارة تتأثر بالسياسة النقدية، إنه تجارة تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية".

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إسرائيل هاجمت إيران، فيما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في وقت مبكر من الجمعة أن قوات البلاد دمرت طائرات مسيرة، بعد أيام من شن طهران غارة انتقامية بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.28 دولار للأونصة وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.39 دولار فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولار. والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.