تحديث الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 2334.64 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0809 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب ارتفاعات قياسية لثماني جلسات تداول على التوالي حتى الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2352.40 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب 14 بالمئة حتى الآن هذا العام بدفعة من عمليات شراء قوية من بنوك مركزية والإقبال على الملاذ الآمن مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والطلب المرتفع من الصناديق التي تواكب اتجاهات السوق.

وتسببت بيانات تضخم أعلى من المتوقع وتقرير وظائف يظهر قوة سوق العمل الأسبوع الماضي بشكل يفوق التوقعات أيضا في إثارة المزيد من التساؤلات حول توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.93 دولار للأونصة بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو 2021 أمس الأربعاء.

وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 972.60 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1056.31 دولار للأونصة.