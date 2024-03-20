وكانت بورصة دبي أكبر مساهم منفرد في ناسداك. وقالت إنها ستخفض حصتها في الملكية من 15.5 بالمئة إلى 10.8 بالمئة.

وستبيع بورصة دبي زهاء 26.96 مليون سهم من أسهم ناسداك في إطار طرح ثانوي وذلك وفقا لبيان صدر عقب الإغلاق يوم الثلاثاء.

وأنهت أسهم ناسداك الجلسة العادية مرتفعة بنسبة 3.6 بالمئة عند 62.46 دولار.

وفي بيان منفصل، حددت ناسداك سعر الطرح المقدم من بورصة دبي عند 59 دولارا للسهم.

وستحصل بورصة دبي على نحو 1.6 مليار دولار من بيع الأسهم.

وبعد الطرح، ستصبح بورصة دبي ثاني أكبر مساهم في ناسداك.

وستصبح شركة الأسهم الخاصة الأميركية "توما برافو" أكبر مساهم في ناسداك بحصة نسبتها 12.5 بالمئة في البورصة الأميركية بنحو 71.6 مليون سهم.