وبحسب إفصاح لبورصة دبي، فقد وافق مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير على مقترح بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها ملياران و82 مليون درهم، تمثل 52 بالمئة من رأس مال الشركة، وذلك بواقع 52 فلسا إماراتيا للسهم الواحد.

وقد تم رفع هذ المقترح إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه، والذي تحدد موعدا له يوم 23 أبريل.

وكانت إعمار للتطوير، التي تمتلك إعمار العقارية حصة الأغلبية فيها، سجلت أرباحا صافية بقيمة 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار) في العام الماضي، بزيادة سنوية 74 بالمئة.

وارتفعت مبيعات إعمار للتطوير بنسبة 22 بالمئة مع وصول القيمة الإجمالية للمبيعات إلى 37.4 مليار درهم (10.2 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 30.7 مليار درهم (8.4 مليار دولار) في عام 2022.