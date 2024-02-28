وتمهد موافقة اللجنة الطريق لإجراء تصويت بالبرلمان بالكامل في الأسابيع المقبلة.

وأدت الحرب إلى زيادة تكاليف الدفاع والتعويضات للمتضررين من الصراع.

ويشمل ذلك الشركات وسكان البلدات الحدودية القريبة من غزة جنوبا وبمحاذاة لبنان في الشمال حيث يطلق حزب الله الصواريخ، وكذلك الفنادق التي يقيم فيها عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين.

وقالت اللجنة في بيان إن "الفارق في العجز المستهدف يبلغ نحو 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) ويهدف إلى تمويل النفقات الإضافية المطلوبة نتيجة الحرب".

وأعطى البرلمان الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر موافقته المبدئية على ميزانية معدلة لعام 2024 بقيمة 584 مليار شيكل، أو 724 مليار شيكل شاملة سداد الديون.

ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة مما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقا إضافيا.