وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 70 بالمئة لتصل إلى 1.2 مليار درهم (330 مليون دولار) في عام 2023، مقارنة بـ 720 مليون درهم في العام السابق، حيث حققت الصناديق الرئيسية عوائد تفوقت على مؤشراتها المرجعية وسجلت نمواً في الدخل من الرسوم على الرغم من التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية. وتُرجم هذا الأداء إلى تحقيق الشركة أرباح صافية بلغت 440 مليون درهم في عام 2023 ما يمثل عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 12.1 بالمئة.

وفي الربع الرابع، ارتفعت الأرباح الصافية، لـ "الواحة كابيتال"، بنسبة 39 بالمئة على أساس سنوي إلى 218 مليون درهم. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة خلال الفترة المذكورة 543 مليون درهم مقارنة بـ 280 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2022، بزيادة نسبتها 94 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الأصول المدارة لدى الشركة 10.5 مليار درهم بنهاية 31 ديسمبر 2023، ما يمثل زيادة نسبتها 60 بالمئة، مقارنة بـ 6.5 مليار درهم بنهاية 2022، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى استقطاب رؤوس أموال من أطراف ثالثة بقيمة 3.1 مليار درهم في عام 2023.

وفي عام 2023، حصل "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة" على جائزة "أفضل صندوق ائتماني للأسواق الناشئة يستهدف العائد المطلق على أساس استراتيجية البيع والشراء عن عام 2023 ضمن جوائز مجلة "ويلث آند فاينانس إنترناشيونال".

كما تم تصنيف "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن أفضل 10 صناديق تحوط على مستوى العالم من قبل تقرير الاستثمار العالمي. وأكدت "الواحة كابيتال" التزامها الراسخ بالاستدامة من خلال توقيعها على "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام" الصادر عن "سوق أبوظبي العالمي".

وبناءً على هذا الأداء، يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 10 فلس للسهم الواحد، والتي تتضمن توزيعات أرباح خاصة بقيمة 1.5 فلس للسهم. على أن تخضع هذه التوصية لموافقات الجهات التنظيمية المعنية والمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

أبرز إنجازات الواحة للاستثمار

سجلت وحدة الأسواق العامة التي تديرها "الواحة للاستثمار"، شركة إدارة الأصول التابعة والمملوكة بالكامل للواحة كابيتال، أرباحاً صافية بلغت 639 مليون درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 138 بالمئة مقارنة بـ 268 مليون درهم في عام 2022.

وارتفع إجمالي الأصول المدارة لشركة الواحة للاستثمار إلى 8.8 مليار درهم مقارنة بـ 4.8 مليار درهم في العام السابق وذلك بعد استقطابها تدفقات رؤوس أموال من مستثمرين من الأطراف الثالثة بقيمة 3.1 مليار درهم. وتكتسب حسابات الاستثمار المنفصلة للأطراف الثالثة زخماً متزايداً، حيث بلغت قيمتها 2.65 مليار درهم بنهاية عام 2023.

وحقق "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عائداً صافياً بنسبة 24.3 بالمئة في عام 2023، مقارنة بـ 10.6 بالمئة لمؤشر "ستاندرد آند بورز" المرجعي المركب للأسواق العربية.

وقد حقق الصندوق عائداً تراكمياً صافياً بنسبة 374.1 بالمئة منذ إطلاقه في عام 2014، مقابل عائد بنسبة 70.9 بالمئة لمؤشره المرجعي.

وسجّل "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة"، الذي يتبع استراتيجيات تداول متنوعة طويلة الأجل في أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، عائدا صافياً بنسبة 9.5 بالمئة في عام 2023، مقارنة بمؤشر جي بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الشركات بالأسواق الناشئة والذي بلغ عائده الإجمالي 11.1%. وحقق الصندوق عائداً تراكمياً بنسبة 204.8 بالمئة منذ إطلاقه في عام 2012 مقارنة بمؤشره المرجعي الذي بلغ عائده التراكمي 52.7 بالمئة.

وحقق "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت" عائداً إجمالياً بنسبة 9.93 بالمئة (غير شاملاً الرسوم) في عام 2023، مقارنة بعائد بنسبة 5.53 بالمئة لمؤشر داو جونز المرجعي للصكوك. وقد سجل الصندوق، الذي يستثمر بشكل رئيسي في الصكوك الدولية والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عائداً تراكمياً بنسبة 26.47 بالمئة (غير شاملاً الرسوم) منذ إطلاقه في عام 2020 مقارنة بنسبة 0.19 بالمئة للمؤشر المرجعي.

أبرز إنجازات وحدة الاستثمارات الخاصة

سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة صافي خسائر بقيمة 50 مليون درهم خلال العام 2023 مقارنة بأرباح بقيمة 158 مليون درهم في عام 2022، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى خسائـر تقييمات القيمة العادلة لبعض الأصول ضمن محفظة "الفرص العالمية" وفي حصتها في شركة "خدمات الطاقة الوطنية المتحدة" (NESR).

وواصلت وحدة الاستثمارات الخاصة خلال العام 2023 تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية المرنة متعددة الأصول لمحفظة "الفرص العالمية" من خلال تقييم تدفقات الصفقات القوية بدقة. وقد بلغت قيمة محفظتها الاستثمارية 441 مليون درهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023.

وتشهد محفظة الأصول الأساسية التابعة لوحدة الاستثمارات الخاصة، والتي تشمل منصة خدمات الرعاية الصحية "الواحة هيلث"، تقدماً مستمراً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية نموها. وتبلغ قيمة المحفظة حالياً 52 مليون درهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023.

ويعطي فريق وحدة الاستثمارات الخاصة الأولوية حالياً لتقييم فرص التخارج الممكنة من الأصول الناضجة ضمن محفظة الأصول القديمة من أجل تسييلها لتحقيق أعلى قيمة ممكنة للمساهمين، علماً بأن قيمة المحفظة بلغت 383 مليون درهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023.

أبرز إنجازات الواحة لاند

حققت شركة "الواحة لاند"، ذراع التطوير العقاري التابعة للواحة كابيتال والتي تمتلك وتدير مشروعاً عقارياً للصناعات الخفيفة في أبوظبي، أرباحاً قدرها 44 مليون درهم خلال العام 2023، مقارنةً بـ 35 مليون درهم خلال العام 2022. وتوفر "الواحة لاند"، التي تتمتع بمعدلات إشغال شبه كامل لمساحاتها الجاهزة، تدفقات دخل ثابت من العقود الإيجارية مع استمرارها في تطوير أصول عقارية لوجستية عالية الجودة ضمن مشروع "المركز" للعقارات الصناعية.