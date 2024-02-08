وفي مذكرة للموظفين، أكد كينسل أن هذه "الخطة تهدف إلى توفير الأموال لإعادة استثمارها في الموسيقى وتسريع نموّنا خلال العقد المقبل"، مشيراً إلى أن "النسبة الأكبر من هذه الأموال سيُعاد استثمارها".

وأضاف أن "الخطة تتضمن خفضا لعدد الموظفين بنحو 10 بالمئة، أو ما يعادل 600 شخص، يعمل معظمهم في الوسائط الإعلامية التي نملكها وفي المقر الرئيسي وضمن وظائف دعم مختلفة".