وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 56.6 في يناير من 57.4 في ديسمبر، وهي أدنى قراءة في خمسة أشهر، لكنه ظل فوق علامة الخمسين نقطة مما يشير إلى نمو النشاط.

وأثر التباطؤ الطفيف في الطلبيات الجديدة على المؤشر الفرعي الإجمالي للإنتاج الذي انخفض إلى 62.0 الشهر الماضي من 63.9 في ديسمبر كانون الأول، لكنه ظل توسعيا بقوة، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو للمرة الأولى منذ أغسطس آب 2023.

ومع ذلك، أظهر المسح أن التوسع في الوظائف الجديدة تباطأ إلى أدنى مستوى في 13 شهرا وسط بعض الأدلة على خفض التكاليف.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس "الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو تراجع نمو التوظيف، إذ فشل الطلب القوي وتفاؤل الأعمال في ترجمة ذلك إلى زيادة التوظيف".

وأضاف أوين أن تأثير انقطاع خطوط الإمداد على القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نتيجة لهجمات البحر الأحمر كان "بسيطا" في يناير، إذ أشارت "بعض الشركات إلى تأخيرات في التسليم وارتفاع إجمالي الأعمال المتراكمة وتقارير عن ارتفاع تكاليف الشحن من قبل المشاركين في المسح".

وتراجع تفاؤل الشركات بشأن نشاط الإنتاج خلال الشهور الاثني عشر المقبلة في يناير، على الرغم من بقائه متماشيا مع متوسط ​​المستويات لعام 2023. وبشكل عام، يتوقع المشاركون زيادة مستويات النشاط، مع الإشارة إلى تحسن ظروف السوق وخط المبيعات القوي كأسباب للثقة.