وقال المكتب والشركتان في بيان مشترك "ستساعد جي.إي فيرونا محطة توليد الكهرباء في العيون على توصيل الكهرباء المولدة باستخدام هيدروجين أخضر بنسبة 100 بالمئة منتج في مزرعة رياح ناريفا في العيون لدعم زيادة المغرب حصة الطاقة المتجددة المثبتة من 40 بالمئة حاليا إلى 52 بالمئة بحلول 2030".

تعد الحكومة المغربية منذ شهور استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر لجذب مستثمرين، إذ تسعى للاستفادة من وفرة الرياح وأشعة الشمس.

وفيما يتعلق بالإنتاج الفعلي، فإن نحو 70 بالمئة من الكهرباء في المغرب يتم توليدها من الفحم، فيما شكلت حصة الطاقة المتجددة 20 بالمئة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية.

وجي.إي فيرونا هي فرع من شركة جنرال إلكتريك، في حين أن ناريفا جزء من شركة المدى القابضة المغربية.

وستستمر الدراسة لعامين. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للاتفاق.