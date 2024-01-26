ويوزع الطرح على ثلاث شرائح وفق التالي:

الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029.

الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2034.

الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام 2054.​

وأكد رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف، "أن استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية، يؤكد نجاح إستراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في السعودية، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً".

وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مستقرة.