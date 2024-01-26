تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 81.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا أو 0.79 بالمئة إلى 76.75 دولار.

ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعا بنسبة 4.5 بالمئة في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8 بالمئة. والخامان في طريقهما للصعود للأسبوع الثاني على التوالي وهي أيضا أكبر مكاسب أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر بعد بداية الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية في قطاع غزة.

وتراجعت الأسعار بعض الشيء، الجمعة، بفعل مؤشرات على أن تعطل إمدادات النفط في البحر الأحمر قد ينحسر مع ضغوط الصين على إيران للحد من الهجمات التي تشنها حركة الحوثي على السفن في المياه قبالة اليمن والتي بدأتها الجماعة ردا على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وقالت مصادر إن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وإلا فإن العلاقات التجارية مع بكين ستتعرض لأضرار.

وتحسن الطلب بعد أن أظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد الأميركي نما بأكثر من المتوقع في الربع الرابع.

كما أعلنت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم خفضا كبيرا في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بهدف تحفيز النمو.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكبر من المتوقع ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.