وتعتزم شركة أفالون فارما طرح ستة ملايين سهم (ما يعادل 30 بالمئة من رأس المال المصدر) في السوق الرئيسية السعودية.

وكشفت الشركة هذا الشهر عن النطاق السعري للطرح والذي تراوح بين 78 إلى 82 ريالا للسهم.

ويقع المقر الرئيسي لشركة أفالون فارما في الرياض، ومن بين الأنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالصحة والجمال بالإضافة إلى الأدوية التي سقطت حقوق ملكيتها.