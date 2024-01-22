وتسعى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها إلى الحصول على تمويل من الحكومات وشركات القطاع الخاص والمانحين الأفراد، وفقا لما جاء في المناشدة.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة في نص المناشدة "الأدلة دامغة على أن الهجرة بإمكانها المساهمة في الرخاء والتقدم العالميين عند إدارتها جيدا... يمكننا ويجب أن نفعل ما هو أفضل".

وقالت المنظمة في تقرير مرفق إن جهود التمويل تأتي في الوقت الذي بلغ فيه عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح 117 مليونا بحلول نهاية عام 2022، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 71 مليون نازح قسري بالداخل.

أصبحت الهجرة غير الشرعية واللجوء من القضايا السياسية الشائكة في أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى خلال العقد الماضي، إذ يغامر المزيد من المهاجرين بخوض رحلات خطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط وعلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتولت بوب صاحبة السجل المهني الكبير في البيت الأبيض رئاسة المنظمة الدولية للهجرة في أكتوبر 2022 وتعهدت بإقامة شراكة مع القطاع الخاص لمعالجة قضايا الهجرة.

وتسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى الحصول على 2.7 مليار دولار لوقف النزوح القسري، بما في ذلك النزوح الناتج عن تغير المناخ.