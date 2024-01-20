ووفقا لبيانات "فيد ووتش" التابعة لـ "سي.إم.إي"، فقد قلص المتعاملون احتمالات خفض المركزي الأميركي سعر الفائدة لأول مرة في مارس إلى 61 بالمئة من 65.1 بالمئة.

ولا تزال السوق تتوقع تخفيضات محتملة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول نهاية العام، حتى مع تراجع مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم المحافظ كريستوفر والر، هذا الأسبوع عن توقعات التيسير السريع للسياسة النقدية.

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، سجلت المؤشرات الأميركية ارتفاعا جماعيا، إذ صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.41 بالمئة، ليصل إلى مستوى 37863.80 نقطة.

وسجل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" صعودا في أسبوع بلغت نسبته 1.25 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4839.81 نقطة.

وكان المؤشر "ناسداك" المجمع الأكثر صعودا خلال الأسبوع الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 2.28 بالمئة، ليصل إلى مستوى 15310.97 نقطة.