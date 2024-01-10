ويركز المتعاملون الآن على تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره الخميس، والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم بنسبة 0.2 في المئة في ديسمبر و3.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكشف تقرير أميركي رسمي أن المستهلكين يتوقعون انخفاضا في التضخم، في حين قالت ميشيل بومان، العضوة في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن السياسة النقدية للمركزي الأميركي تبدو "مقيدة بما فيه الكفاية".

تحركات الأسواق

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 76.50 نقطة بما يعادل 0.20 بالمئة إلى 37,601.66 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.43 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 4,758.68 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 6.74 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 14,849.51 نقطة.