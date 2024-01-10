وقال البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر حديثا، انه يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6 بالمئة في 2024 و3.8 بالمئة في 2025، مشيراً إلى أن معدل نمو الاقتصادات الخليجية تدعم خلال العام الماضي بالنشاط القوي في القطاع غير النفطي.

وذكر التقرير أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطأ بشدة ليصل إلى 1.9 بالمئة في عام 2023، حيث واجهت المنطقة العديد من التطورات مع خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.

وتوقع تقرير البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.5 بالمئة في عامي 2024 و2025.

وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، متوقعاً ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.2 بالمئة هذا العام و3.7 بالمئة في 2025.

ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1 بالمئة هذا العام ترتفع إلى 4.2 بالمئة في العام القادم، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.6 بالمئة بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 2.7 بالمئة في العام القادم، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.3 بالمئة في 2024 و3.2 بالمئة في 2025.

وتوقع التقرير نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام ترتفع إلى 3.1 بالمئة في العام القادم، فيما قدر نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.7 بالمئة في 2024 و2.9 بالمئة في 2025.