وقالت هيئة الإرسال الحكومية "سي سي تي في"، إن "شو وينرونغ" النائب السابق للمدير العام لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، أوقف في شمال شرق الصين.

ولم تكشف الهيئة عن تاريخ توقيف شو مكتفيه بالقول إن "القضية تخضع حاليا لمزيد من الإجراءات".

ويأتي توقيفه عقب إعلان وكالة مكافحة الفساد السبت، أن شو الذي كانت تطاله أساسا تحقيقات، طرد هذا المسؤول من الحزب الشيوعي الحاكم بسبب "قبوله مبالغ كبيرة من المال".

احتلت مؤسسة البترول الوطنية الصينية ومقرها في بكين، المرتبة الخامسة على قائمة فورتشن غلوبال 500، التي تضم أكبر المؤسسات من حيث العائدات في العالم.

ويقود الرئيس الصيني "شي جينبينغ" منذ عقد حملة واسعة لمكافحة الفساد في القطاع العام تحديداً، بينما يؤكد منتقدوه أنّ هذه الحملة هي أداة سياسية تهدف إلى إسقاط منافسيه.

ويأتي توقيف شو بعد إدانة عدة أشخاص في قطاع المال.

ففي ديسمبر الماضي، حُكم على المسؤول الكبير السابق في البنك المركزي الصيني، سون غوفينغ، بالسجن لأكثر من 16 عاما بعد إدالنته بتهمة الفساد.