وقال معهد إدارة التوريدات، الأربعاء، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 47.4 الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير عند 46.7 لشهرين متتاليين. وكان هذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات أقل من 50، مما يشير إلى انكماش بقطاع التصنيع. وهذه هي أطول فترة من نوعها منذ الفترة من أغسطس 2000 إلى يناير 2002.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47.1. ووفقا لمعهد إدارة التوريدات، فإن بقاء مؤشر مديري المشتريات أقل من 48.7 على مدى فترة من الزمن يشير إلى انكماش الاقتصاد ككل.

وتشير بيانات إلى أن قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3 بالمئة من الاقتصاد، يتقدم ببطء. ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بقوة على أساس سنوي في نوفمبر.