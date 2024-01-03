وأدى تباطؤ التضخم والميل إلى التيسير الذي أظهره المركزي الأميركي في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في 2024، وتراجع الدولار وارتفاع سندات الخزانة والأسهم في نوفمبر وديسمبر.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في خمسة أشهر عند 100.61 الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، لم يستمر هذا الاتجاه في العام الجديد، مع حالة من تجنب المخاطرة تسببت في انخفاض مؤشري ستاندرد اند بورز وناسداك المجمع في ختام جلسة التداول الأولى لعام 2024، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وقفزت عوائد سندات الخزانة مع انخفاض الأسعار، ما عزز جاذبية أدوات الدين الأميركية وارتفاع الدولار الثلاثاء.

تحركات الأسواق

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 85.81 نقطة أو 0.23 بالمئة بالمئة إلى 37,629.23 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 17.76 نقطة، أو 0.37 بالمئة، عند 4,725.07 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 124.47 نقطة، أو 0.84 بالمئة، إلى 14,641.47 نقطة.