من جهة أخرى، عُقد الثلاثاء، منتدى الاستثمار السعودي – الياباني بحضور أكثر من 400 ممثل من القطاعين العام والخاص من الجانبين السعودي والياباني، ومشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

وشهد المنتدى توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات اليابانية، تناولت قطاعات من أبرزها المياه، والخدمات المالية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الطاقة، والرعاية الصحية.

كما تم الإعلان عن 3 مشاريع رئيسة في مجال تقنية البناء والسياحة والترفيه.

وتضمّنت أعمال المنتدى عددًا من العروض التقديمة، تناولت موضوعات المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، ومبادرات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الياباني في الشرق الأوسط، وإسهامات هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما ناقش المنتدى عبر جلسات حوارية، الفرص والإمكانات المتاحة للتعاون بين المملكة واليابان في قطاع الرعاية الصحية، وقطاع المياه، ودور التقنية والابتكار في تطوير أداء ذلك القطاع، وتعزيز كفائته وفرص الشراكات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة في المملكة، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، واختُتم المنتدى بالحديث عن أهمية الابتكار في قطاع الفضاء.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، قد قالت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن وزير الصناعة الياباني، سايتو كين، وقع مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأحد، "مذكرة تعاون بين الوزارتين، وذلك في مجال التعدين والموارد المعدنية".

يأتي هذا في أعقاب تأسيس مبادرة منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، بين المملكة واليابان، وذلك خلال اجتماع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء السعودي، برئيس وزراء اليابان، كيشيدو فوميو، في 16 يوليو الماضي، في مدينة جدة.