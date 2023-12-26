وقالت تاو تشينغ، رئيس إدارة التشغيل والمراقبة والتنسيق بالوزارة، في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إن بلاده ستعزز سياسة دعم التطور المستقر للصناعات الأساسية، ودفع الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتوسيع الطلب، والمساعدة في تقليل تكلفة الشركات الصناعية، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وأضافت تاو أنه منذ بداية هذا العام، أظهر الاقتصاد الصناعي انتعاشا مطردا وزخما جيدا وسط التقلبات، مع بدء الجهود على صعيد السياسات في تحقيق نتائج علاوة على توطيد أسس هذا الاقتصاد.

وقال شيه تسيون، رئيس إدارة تطوير المعلومات والاتصالات بالوزارة، إن الصين تهدف إلى تسريع بناء شبكات الجيل الخامس وشبكات جيجابت البصرية، ومواصلة تعزيز الاختراقات المبتكرة في الأجهزة الأساسية.