وقال جون رونج يب، استراتيجي السوق في آي.جي في سنغافورة، "بالنظر إلى الاستجابة الجماعية السريعة من عدة دول لتخفيف الهجمات، فقد لا يوفر ذلك قناعة كبيرة بأن الاضطرابات قد تكون طويلة الأمد، مما أدى إلى بعض التحفظات التي انعكست على أسعار النفط في جلسة اليوم".

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة، الاثنين، بفعل مخاوف من تحويل شركات الشحن السفن بعيدا عن البحر الأحمر.

وأوقفت شركة النفط الكبرى "بريتش بتروليوم" مؤقتا، جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط "فرونت لاين" الاثنين، إن سفنها ستتجنب المرور عبر الممر المائي، في مؤشر على أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.

ويمر نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، الذي يوفر أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.

ودفعت الهجمات على السفن، واشنطن وحلفاءها إلى مناقشة تشكيل قوة عمل لحماية مسارات البحر الأحمر، وهي خطوة حذرت طهران من أنها ستكون خاطئة.

وأكد جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، الاثنين، حدوث عطل في عموم البلاد في محطات وقود بسبب هجوم إلكتروني.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية وأخرى إسرائيلية محلية، أن مجموعة قرصنة إلكترونية تتهمها إيران بأن لها صلات بإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات إلكترونية أدت لتعطيل خدمات محطات وقود في أنحاء إيران.

تحركات الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنت إلى 78.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 9:05 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا إلى 72.64 دولار للبرميل.