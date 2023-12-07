وقالت الإمارات في يوليو إنها ستؤسس وزارة اتحادية جديدة للاستثمار وعينت السويدي لقيادتها لتطوير استراتيجية البلاد للاستثمار عالميا ومحليا.

وأضاف السويدي في مؤتمر في أبوظبي "أمضينا الأشهر القليلة الماضية في وضع استراتيجية للإمارات".

ويشغل السويدي أيضا منصب الرئيس التنفيذي لأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في أبوظبي وهو إيه.دي.كيو. وأشار إلى أن دور الوزارة الجديدة لن يكون جهة تنظيمية أو جهة صنع سياسات بل ستروج لدخول الشركات الإماراتية لأسواق جديدة عالميا وتزيد فرص الاستثمار الأجنبي.

وتسير دولة الإمارات بقوة في سياسات تنويع اقتصادها وزيادة النمو غير النفطي، وهي السياسة التي تتعمق في منطقة الخليج.

ويشكل القطاع غير النفطي في الإمارات أكثر من 70 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي. والقطاعات الاقتصادية الرئيسية هناك هي التجارة واللوجيستيات والخدمات المالية والتصنيع والسياحة.