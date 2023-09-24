وخلال الشهر الماضي أنتجت تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، عدد 896,712 سيارة.

وقالت الشركة في بيان إن مبيعاتها العالمية، بما في ذلك الشركات التابعة لها "دايهاتسو موتور" و"هينو موتورز"، قد زادت بنسبة 10.5 بالمئة، لتصل إلى 856,376 وحدة، بحسب تقرير نشرته بلومبرغ.

ووفق التقرير، فإن تويوتا قد تصدرت مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق عالمياً، وذلك قبل أيام من استعداد رئيس شركة "لكزس"، كوجي ساتو، لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية الشهيرة.

ومن المرتقب أن يوجه ساتو الشركة نحو إنتاج السيارات الكهربائية والاعتماد على تصنيع المركبات المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة.

وارتفعت المبيعات والإنتاج داخل اليابان، على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، إذ قفزت المبيعات المحلية بنسبة 38 بالمئة، لتصل إلى 213,698 وحدة، بحسب بيانات تويوتا.

ومن جهة أخرى، أعلنت "نيسان موتور" إن إنتاجها حول العالمي قد ارتفع بنسبة 9.2 بالمئة ليصل إلى 300,734 سيارة، في حين زادت المبيعات بنسبة 1.2 بالمئة إلى 265,101 وحدة.

وعلى العكس، فقد تراجع إنتاج شركة "هوندا موتور" العالمي بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى 340,574 سيارة، وهو تراجع للشهر الرابع على التوالي.