وأفادت شركة مارين ترافيك التي تتابع حركة السفن نقلا عن شهود في وقت مبكر اليوم أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال بي.دبليو ليسميس التي ترفع علم سنغافورة وناقلة المنتجات النفطية بوري التي ترفع علم جزر كايمان اصطدمتا لوقت وجيز في قناة السويس المصرية.

ونقلت قناة القاهرة الأخبارية في منشور على منصة إكس، المعروفة سابقا بتويتر، عن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قوله إن سفينة تعطلت في المجرى الملاحي للقناة وبدأت عملية قطرها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشير بيانات تتبع السفن على رفينيتيف أيكون أنه بحلول الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش)، كانت الناقلة بي.دبليو ليسميس تواجه الشمال بينما تسحبها قاطرتان نحو الجنوب.

كما أظهرت البيانات أنه في الوقت نفسه كانت الناقلة بوري راسية على بعد نحو 12 كيلومترا من الطرف الجنوبي للقناة وتتجه مقدمتها إلى الجنوب.

وأظهر مقطع بتقنية الفاصل الزمني لخريطة تتبع الناقلتين نشرته مارين ترافيك، انعطاف الناقلة بوري واصطدام جانبها بالناقلة بي.دبليو ليسميس التي كانت متوقفة بالفعل بعرض القناة في الساعة 2040 بتوقيت جرينتش قبل أن تتراجع بوري إلى الوراء وتعتدل.

وقناة السويس واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم وأقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

ويمر ما يقرب من 12 بالمئة من التجارة العالمية عبر القناة. وخلال رياح عاتية في عام 2021، جنحت سفينة الحاويات الضخمة إيفر غيفن بالقناة، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في الاتجاهين لستة أيام وتعطيل التجارة العالمية.