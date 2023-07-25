وبحسب البيان الصادر الاثنين، فإن المفاوضات تسعى لدمج ما يقرب من 30 ألف من أصول أبراج الاتصالات في قطر والكويت والجزائر وتونس والعراق والأردن في شركة أبراج مستقلة مملوكة نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة.

"ستشكل هذه الشراكة الجديدة أكبر شركة أبراج اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستعمل شركة الأبراج الجديدة ككيان مستقل وقائم بذاته يوفر البنية التحتية الخاملة كخدمة في جميع أنحاء المنطقة مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والتآزر والحد من البصمة الكربونية"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن "نموذج التشغيل المستقل سيعزز القيمة للمساهمين ويعزز الكفاءة التشغيلية والكربونية للبنية التحتية الخاملة للأبراج، ما يدعم تقليل البصمة الكربونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وستحتفظ كل من "أوريدو" و "زين" ببنيتهما التحتية النشطة، بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج الذكية والملكية الفكرية فيما يتعلق بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بهما.

وبحسب البيان فإن هذه الصفقة ستؤدي إلى زيادة محتملة في القيمة للمساهمين في كل من مجموعة أوريدو ومجموعة زين من خلال هيكل رأس مال أكثر كفاءة.

وتوقع البيان أن توقع الأطراف الثلاثة اتفاقيبة نهائية بخصوص الصفقة في الربع الثالث من عام 2023.

ولا تزال الصفقة المحتملة خاضعة للاتفاق على الشروط النهائية، وتوقيع الاتفاقيات النهائية، والحصول على جميع الموافقات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة، إلى جانب عوامل أخرى. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الصفقة وفق جدول زمني مخصص لكل سوق مع مراعاة البيئة التنظيمية وضمان انتقال العمليات بشكل انسيابي.