ويعتبر اجتماع الفيدرالي هو الحدث الكبير هذا الأسبوع، والذي يستمر يومين ويبدأ غدًا وينتهي يوم الأربعاء بقراره التالي بشأن سعر الفائدة.

وتتوقع الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن المستثمرين سيركزون على ما سيقوله رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خلال المؤتمر الصحفي بعد ظهر الأربعاء.

ويمكن أن يقدم باول مزيدًا من التلميحات حول توجهات الفيدرالي خلال النصف الثاني من العام، وما إذا كان يرى فرصة لإنهاء رفع أسعار الفائدة مبكرًا وليس لاحقًا، وسط إشارات على أن التضخم آخذ في الانخفاض.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستضيف البيانات الاقتصادية مزيدًا من الوضوح لهذا التوجه، فمن المقرر إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الخميس، والقراءة الأخيرة لمقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، من المقرر صدورها الجمعة.

تحركات الأسواق

ارتفع مؤشر ​​داو جونز الصناعي 198.89 نقطة أو 0.56 بالمئة إلى 35,426.58 نقطة، بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 21.18 نقطة أو 0.47 بالمئة عند 4,557.52 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 32.13 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 14,064.37 نقطة.