وهبط مؤشر الأسهم الإسبانية 1.1 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته في نحو أسبوع بعدما لم تمنح نتائج الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع أيا من اليمين أو اليسار مسارا مريحا لتشكيل الحكومة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش.

وهوى سهم شركة بافاريان نورديك 23.1 بالمئة.

وتراجع سهم فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية 5.8 بالمئة بعدما عبرت عن مخاوفها حيال مساعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا المرتبطة بقطاع الصحة.

وصعد سهم بنك جوليوس باير السويسري ستة بالمئة بعدما أعلن عن نمو أرباحه الصافية 18 بالمئة في النصف الأول من 2023.