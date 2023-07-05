وضغط سهم فاست ريتيلينج على المؤشر بعد أن أعلنت الشركة المالكة لعلامة يونيكلو التجارية تسجيل تراجع في المبيعات الشهرية.

ونزل المؤشر نيكي 0.25 بالمئة ليغلق عند 33338.70 لكنه عوض بذلك أغلب خسائره التي كانت قد وصلت إلى واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة عند مستوى مستقر تقريبا ولم ينخفض إلا بنسبة طفيفة بلغت 0.01 بالمئة مسجلا 2306.03 نقطة.

وهبط سهم فاست ريتيلينج 2.54 بالمئة مما شكل أكبر ضغط على نيكي بعد أن أعلنت الشركة تراجعا نسبته 3.4 بالمئة في مبيعات يونيو.

ونزل سهم شركة هويا للعدسات اللاصقة 2.86 بالمئة ليصبح بذلك أكبر الخاسرين على نيكي.

وتراجع سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق 0.35 بالمئة وتيرومو المصنعة للمعدات الطبية 1.61 بالمئة.

لكن سهم دايتشي سانكيو صعد 6.82 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على نيكي بعد أن هوى 15 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع قطاع شركات الأدوية 1.78 بالمئة مع تسجيل سوميتومو فارما قفزة بلغت 3.5 بالمئة.

وارتفع سهم شركة كاواساكي كيسين كايشا للشحن 5.58 بالمئة مما رفع قطاع الشحن بالكامل ليكون أفضل القطاعات أداء في بورصة طوكيو من بين 33 قطاعا فرعيا.