وتتضمن هذه الخسائر توزيعات مخصومة من أرباح الشركة كأرباح لأداة المضاربة بمبلغ 1.9 مليار ريال (504 ملايين دولار)، لتكون أرباح الشركة للربع الأول قبل خصم توزيعات أداة المضاربة 480 مليون ريال (128 مليون دولار)، منخفضة من 1.5 مليار ريال (405 مليون دولار) تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وفيما يخص ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بذات الربع من العام السابق، قالت كهرباء السعودية أن السبب يعود إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية بمبلغ 439 مليون ريال (117مليون دولار) نظرا لانخفاض كمية الطاقة المبيعة وتغير مزيج المبيعات، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة واعباء التمويل مجتمعين بمبلغ 1.2 مليار ريال (331 مليون دولار).

وقد قابل ذلك ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي بمبلغ 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وكذلك ارتفاع الإيرادات والمصروفات الأخرى وانخفاض مصروف مخصص ذمم مستهلكي الكهرباء والذمم المدينة الأخرى.

وقالت الشركة إن التغير في تكاليف الطاقة المشتراة والوقود، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، يعكس تطبيق اتفاقيات تحويل الطاقة، واتفاقية امداد الطاقة بالجملة، ونقل اتفاقيات إمدادات الوقود، من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك اعتباراً من يوليو 2022.

وأضافت الشركة، أنه وفقًا لاتفاقية الإمداد بالجملة تكون تعرفة الإمداد بالجملة أقل خلال موسم الشتاء (من يناير إلى أبريل ومن أكتوبر إلى ديسمبر) وأعلى خلال موسم الصيف (من مايو إلى سبتمبر)، ويؤدي ذلك إلى تفاوت تعرفة الطاقة المشتراة خلال السنة المالية، وعلى العكس من ذلك فإن التعرفة التي يتم بموجبها بيع الكهرباء للمستهلكين إلى جانب عائد اتفاقيات تحويل الطاقة غير متفاوتة موسمياً، ولتتماشى تكاليف الطاقة المشتراة مع الإيرادات فقد تم احتساب تكاليف الطاقة المشتراة وفقًا لمتوسط تعرفة الإمداد بالجملة، والتي يتم احتسابها على أساس سنوي.

كما أعادت الشركة الانخفاض في صافي الدخل للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الشركة التشغيلية نتيجة انخفاض الكميات المباعة نظراً لموسمية المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.