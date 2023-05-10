وتأتي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، بعد تقرير نُشر الأسبوع الماضي أظهر قوة الوظائف مما أضعف الآمال في أن يخفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في الأجل القريب.

وتتوقع الأسواق أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستبعد ارتفاع أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن زيادة 5.6 بالمئة في الشهر السابق.

أداء الأسواق

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش.

وقفز سهم "كريدي أجريكول" 3.8 بالمئة بعد أن تجاوز ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا تقديرات أرباح الربع الأول بدعم من العائدات التجارية.

فيما تراجع سهم "سيمنز هيلثينيرز" 5.3 بالمئة إذ قالت الشركة المصنعة للأجهزة الطبية إنها ستوقف أعمالها في مجال روبوتات جراحة القلب بعد انخفاض أرباحها التشغيلية الفصلية بنسبة 30 بالمئة.

وهوى سهم "أورفان بيوفيترام" 15.3 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت الشركة السويدية لصناعة الأدوية إنها وافقت على تقديم عرض بقيمة 1.7 مليار دولار لشراء شركة "سي.تي.آي بيوفارما"، ومقرها الولايات المتحدة.