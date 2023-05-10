وقالت الشركة في بيانها إن الأسباب الرئيسية وراء هذه الخسائر المتراكمة:

خسارة في القيمة العادلة تتعلق باستثمارات عقارية مسجلة في السنة المالية 2017.

خسارة في القيمة العادلة والمتعلقة بالاستثمارات العقارية المسجلة في السنة المالية 2021.

خسارة من استبعاد شركة زميلة بقيمة 250 مليون درهم مسجلة في السنة المالية 2020.

خسائر وانخفاض قيمة الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 337 مليون درهم.

بيع أصول لأطراف ذات علاقة مما أدى إلى خسائر بلغت 62 مليون درهم لعام 2020 و45.5 مليون درهم في عام 2021.

مخصصات بقيمة 90.5 مليون درهم مقابل دفعات مقدمة لمقاولين في عام 2021.

ولمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت الاتحاد العقارية إنها ستقوم بالإجراءات التالية:

تقديم خطة تعافٍ والإفصاح عنها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق عن خطة للتعامل مع الخسائر المتراكمة.

إعداد خطة عمل تتضمن التركيز على إغلاق المشاريع القائمة وإعادة تركيز الشركة على أنشطتها التجارية الأساسية من أجل الفوز بمشاريع جديدة.

تطوير الجهود المستمرة للاستحواذ على المزيد من المشاريع في الإمارات، بالإضافة إلى المشاريع الجارية.

تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية الإجمالية.

إعادة هيكلة الديون المستحقة عليها لتقليل تكلفة التمويل.

استرداد المستحقات غير المسددة (لا سيما من خلال المحكمة والتحكيم).

التخفيض المستمر لتكاليف التشغيل.

تطوير الضفة الأرضية الواسعة.

تطوير الأصول ذات التدفق النقدي المتكرر.

التركيز القوي على الشركات التابعة العاملة للمجموعة.

التركيز على الأنشطة المدرة للنقد.

وكانت الشركة قد حققت أرباح صافية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 3.35 مليون دولار مقابل خسائر نفس الفترة من العام الماضي بلغت 3.4 مليون دولار

وارتفعت الإيرادات من عقود العملاء إلى 122.1 مليون درهم خلال الفترة، بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل التحسن في أداء الشركات التابعة للمجموعة والزخم الإيجابي في سوق العقارات في الإمارات.

وتمكنت الشركة من خفض النفقات الإدارية والعامة بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 335 بالمئة لتصل إلى 5.4 مليون دولار في الربع الأول من العام على أساس سنوي.